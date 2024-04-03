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16:53, 3 апреля 2024Культура

Мировые звезды выступили против искусственного интеллекта в музыке

Билли Айлиш, Ники Минаж и Кэти Перри подписали письмо против ИИ в музыке

Фото: Mike Blake / Reuters

Мировые звезды выступили против использования искусственного интеллекта (ИИ) в музыке. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Альянс за права артистов, поддерживаемый примерно 200 музыкальными исполнителями, среди которых Билли Айлиш, Ники Минаж, Кэти Перри и Камила Кабельо, опубликовал открытое письмо, призывающее разработчиков цифровой музыки прекратить использование искусственного интеллекта, так как это «ущемляет и обесценивает» права живых артистов.

Тревогу деятелей музыкальной сферы вызвало использование нейросетей, которые могут воссоздавать голос исполнителя без его разрешения. «В эпоху стримингов музыкантам уже приходится едва сводить концы с концами, и вот на них ложится новое бремя — соревнования с потоком нейросетевого шума, генерируемого ИИ», — говорится в письме.

Артисты также отметили, что использование нейросетей, заменяющих голос артиста, является неэтичным и обесценит всю музыкальную экосистему — как для артистов, так и для фанатов.

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