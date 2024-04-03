Блинкен опоздал на встречу глав МИД стран НАТО из-за сломанного самолета

Bloomberg: Блинкену пришлось ехать в Бельгию на машине из-за сломанного самолета

Госсекретарь США Энтони Блинкен опоздан на встречу глав МИД стран-членов НАТО из-за сломанного самолета. Об этом сообщает Bloomberg.

«Представитель госдепартамента сообщил о технических проблемах с самолетом, на котором Блинкен прилетел во Францию. Делегация Блинкена ехала на машинах из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе», — говорится в публикации.

Как отмечает агентство, проблема была обнаружена у Boeing 737. Американской делегации пришлось ехать на машине около 300 километров, чтобы добраться до Бельгии.

Ранее Блинкен назвал препятствие для вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, Киеву не хватает «ясной дорожной карты».