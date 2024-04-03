Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:21, 3 апреля 2024Мир

Блинкен опоздал на встречу глав МИД стран НАТО из-за сломанного самолета

Bloomberg: Блинкену пришлось ехать в Бельгию на машине из-за сломанного самолета

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен опоздан на встречу глав МИД стран-членов НАТО из-за сломанного самолета. Об этом сообщает Bloomberg.

«Представитель госдепартамента сообщил о технических проблемах с самолетом, на котором Блинкен прилетел во Францию. Делегация Блинкена ехала на машинах из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе», — говорится в публикации.

Как отмечает агентство, проблема была обнаружена у Boeing 737. Американской делегации пришлось ехать на машине около 300 километров, чтобы добраться до Бельгии.

Ранее Блинкен назвал препятствие для вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, Киеву не хватает «ясной дорожной карты».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В ГУР Украины анонсировали очередную атаку на Крымский мост. Как и когда она может быть совершена?

      Похолодание до минус 23 предрекли двум российским регионам

      Корвет «Резкий» отразил воздушное «нападение» противника

      Мужчина купил коробку на гаражной распродаже и нашел в ней ценную картину

      США назвали предварительными обсуждения о передаче НАТО координации помощи Киеву

      В России выросло число природных катаклизмов

      Столтенберг опроверг обсуждение военного присутствия НАТО на Украине

      Трое мужчин до смерти забили россиянина в центре Луганска

      США отказались расследовать удар Израиля по гумконвою

      Бывший российский хакер раскрыл условия жизни в тюрьме США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше