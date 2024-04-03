Блинкен рассказал Алиеву о встрече ЕС — Армения — США

Блинкен заверил Алиева, что встреча по Армении не направлена против Азербайджана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил президента Азербайджана Ильхама Алиева, что конференция ЕС — Армения — США не направлена против Баку. Об их телефонном разговоре сообщает пресс-служба лидера республики.

«Энтони Блинкен сообщил, что получил информацию о том, что трехсторонняя встреча США, Евросоюза и Армении 5 апреля вызвала обеспокоенность азербайджанской стороны, и считает важным внести ясность в этот вопрос, поговорив с президентом Ильхамом Алиевым. Госсекретарь отметил, что основной сутью упомянутой встречи будет экономическое развитие Армении», — говорится в заявлении.

При этом, по данным Алиева, решаются вопросы военной поддержки Еревана и проведения совместных учений, а также создания военной инфраструктуры в приграничных с Азербайджаном районах. Кроме того, стороны обсудили мирные переговоры между Баку и Ереваном.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что конференция ЕС — Армения — США противоречит продвигаемому и столь необходимому укреплению доверия и целостности в регионе.