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18:43, 3 апреля 2024Бывший СССР

Блинкен рассказал Алиеву о встрече ЕС — Армения — США

Блинкен заверил Алиева, что встреча по Армении не направлена против Азербайджана
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Thomas Padilla / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил президента Азербайджана Ильхама Алиева, что конференция ЕСАрмения — США не направлена против Баку. Об их телефонном разговоре сообщает пресс-служба лидера республики.

«Энтони Блинкен сообщил, что получил информацию о том, что трехсторонняя встреча США, Евросоюза и Армении 5 апреля вызвала обеспокоенность азербайджанской стороны, и считает важным внести ясность в этот вопрос, поговорив с президентом Ильхамом Алиевым. Госсекретарь отметил, что основной сутью упомянутой встречи будет экономическое развитие Армении», — говорится в заявлении.

При этом, по данным Алиева, решаются вопросы военной поддержки Еревана и проведения совместных учений, а также создания военной инфраструктуры в приграничных с Азербайджаном районах. Кроме того, стороны обсудили мирные переговоры между Баку и Ереваном.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что конференция ЕС — Армения — США противоречит продвигаемому и столь необходимому укреплению доверия и целостности в регионе.

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      Кристина Есикова
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