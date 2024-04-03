Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 3 апреля 2024Путешествия

Блогер раскрыл условия жизни бывшего студента российского вуза в Венесуэле

Фото: Ariana Cubillos / AP

Тревел-блогер побывал Венесуэле, пообщался с местным жителем — бывшим студентом российского вуза — и раскрыл условия его жизни. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в этой стране российское образование дает хорошие бонусы. «Вне зависимости от успеваемости, сам по себе диплом о вышке с российским триколором на обложке открывает бывшему студенту широкие возможности: от трудоустройства на дефицитную в стране высокооплачиваемую работу до перспектив занятия серьезным бизнесом», — рассказал он.

Путешественник отметил, что у его знакомого 30-летнего венесуэльца Луиса, который пять лет назад окончил российский вуз и получил высшее инженерное образование, несколько бизнесов, часть из них ориентированы на Россию. Блогер также отметил, что уже несколько лет Луис живет в престижном центральном районе Каракаса в собственной квартире с двумя спальнями, двумя санузлами и просторной гостиной с панорамным видом.

Материалы по теме:
Плохой сервис, разгул преступности и перебои со светом. Почему россияне массово едут в бедную и опасную Венесуэлу?
Плохой сервис, разгул преступности и перебои со светом.Почему россияне массово едут в бедную и опасную Венесуэлу?
15 января 2024
«Прекрасная и нищая страна». Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
«Прекрасная и нищая страна».Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
29 апреля 2021

«Это стандартный вариант современного жилья бизнес-класса в странах Латинской Америки. Если у тебя, конечно же, есть деньги», — пояснил россиянин.

Кроме того, он добавил, что дом Луиса имеет закрытый двор, уличный паркинг с обязательным машино-местом на каждую квартиру, общую зону барбекю и небольшой сад с детской площадкой.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что в Каракасе очень любят размещать на гигантских билбордах снимки девушек «в самых разных, в том числе призывных, позах». По его словам, «храмы одноразовых свиданий» можно найти во всех районах города.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      США подали России сигнал за две недели до теракта в «Крокусе». Новая информация поставила под удар источники Вашингтона

      Малкин отметился дублем и передачей и принес «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

      В Москве удивились сравнению Армении и Евросоюза

      Генпрокуратура запросила у США и Европы данные о расследовании терактов в России

      Петербурженка избила ремнем десятилетнюю дочь до полусмерти

      Общественного деятеля Скобова задержали за оправдание терроризма

      Россиянам дали советы для защиты банковских данных

      Пострадавшими при атаке беспилотников на Татарстан оказались граждане 9 стран

      Захарова рассказала о шведских наемниках на Украине

      В США заявили о банкротстве будущих поколений из-за помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше