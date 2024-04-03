Блогер раскрыл условия жизни бывшего студента российского вуза в Венесуэле

Тревел-блогер побывал Венесуэле, пообщался с местным жителем — бывшим студентом российского вуза — и раскрыл условия его жизни. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в этой стране российское образование дает хорошие бонусы. «Вне зависимости от успеваемости, сам по себе диплом о вышке с российским триколором на обложке открывает бывшему студенту широкие возможности: от трудоустройства на дефицитную в стране высокооплачиваемую работу до перспектив занятия серьезным бизнесом», — рассказал он.

Путешественник отметил, что у его знакомого 30-летнего венесуэльца Луиса, который пять лет назад окончил российский вуз и получил высшее инженерное образование, несколько бизнесов, часть из них ориентированы на Россию. Блогер также отметил, что уже несколько лет Луис живет в престижном центральном районе Каракаса в собственной квартире с двумя спальнями, двумя санузлами и просторной гостиной с панорамным видом.

«Это стандартный вариант современного жилья бизнес-класса в странах Латинской Америки. Если у тебя, конечно же, есть деньги», — пояснил россиянин.

Кроме того, он добавил, что дом Луиса имеет закрытый двор, уличный паркинг с обязательным машино-местом на каждую квартиру, общую зону барбекю и небольшой сад с детской площадкой.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что в Каракасе очень любят размещать на гигантских билбордах снимки девушек «в самых разных, в том числе призывных, позах». По его словам, «храмы одноразовых свиданий» можно найти во всех районах города.