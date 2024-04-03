Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:40, 3 апреля 2024Силовые структуры

Более 20 иностранцев создали ОПГ по торговле наркотиками в российском регионе

В Рязанской области полицейские задержали 21 иностранца за торговлю наркотиками

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Рязанской области полицейские задержали 21 иностранца по подозрению в организации преступного сообщества (ОПС) для незаконного оборота наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее информации, члены преступного сообщества были задержаны в арендуемых ими квартирах. В их автомобилях и тайниках-закладках полицейские обнаружили около пяти килограммов запрещенного вещества. Изъятое было отправлено на экспертизу. В результате было установлено, что это героин, метадон и мефедрон.

В отношении задержанных возбуждено 33 уголовных дела по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, организации преступного сообщества и покушении на преступление. Все материалы соединены в одно производство. Фигуранты арестованы.

По данным правоохранителей, наркоторговцы хранили большие партии наркотиков и передавали их межрегиональным курьерам. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся через тайники-закладки. Все дела задержанные вели в мессенджерах. Личные встречи не проводили.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция задержала жителя одной из стран Средней Азии 1997 года рождения, который перевозил по трассе М-5 «Урал» 253 свертка с наркотиками.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики нагрянули с обысками в российскую IT-компанию. Как это связано с украинскими хакерами?

      Ида Галич пожаловалась на травлю

      Лучшие гиды России назвали любимые места для путешествий по стране

      В военном кабмине Израиля призвали согласовать дату досрочных выборов в стране

      В США назвали имена виновников начала конфликта на Украине

      Песков прокомментировал слова Зеленского о мобилизации в России

      Глава Минобороны Франции отверг связь теракта в «Крокусе» с Украиной

      Известная российская актриса показала фото без штанов

      Более 20 иностранцев создали ОПГ по торговле наркотиками в российском регионе

      Власти сообщили о неоднократных атаках на поселок в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше