Более 20 иностранцев создали ОПГ по торговле наркотиками в российском регионе

В Рязанской области полицейские задержали 21 иностранца за торговлю наркотиками

В Рязанской области полицейские задержали 21 иностранца по подозрению в организации преступного сообщества (ОПС) для незаконного оборота наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее информации, члены преступного сообщества были задержаны в арендуемых ими квартирах. В их автомобилях и тайниках-закладках полицейские обнаружили около пяти килограммов запрещенного вещества. Изъятое было отправлено на экспертизу. В результате было установлено, что это героин, метадон и мефедрон.

В отношении задержанных возбуждено 33 уголовных дела по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, организации преступного сообщества и покушении на преступление. Все материалы соединены в одно производство. Фигуранты арестованы.

По данным правоохранителей, наркоторговцы хранили большие партии наркотиков и передавали их межрегиональным курьерам. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся через тайники-закладки. Все дела задержанные вели в мессенджерах. Личные встречи не проводили.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция задержала жителя одной из стран Средней Азии 1997 года рождения, который перевозил по трассе М-5 «Урал» 253 свертка с наркотиками.