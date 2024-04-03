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08:35, 3 апреля 2024Мир

Бразилия предложила иммунитет для глав не признающих МУС стран

Бразилия предложила ввести иммунитет для лидеров стран, не признающих МУС
СюжетСаммит G20

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Бразилия предложила ввести иммунитет для лидеров стран, не признающих юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, содержащий позицию государства по этому вопросу.

«Бразилия выступает за иммунитет глав государств, которые не являются участниками таких международных договоров, как Международный уголовный суд», — приводит агентство данные из документа.

Предположительно, принятие Бразилией этого решения поспособствует участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года. На данный момент неясно, примет ли МУС в связи с этим предложением какое-либо решение до того, как состоится саммит.

Ранее стало известно, что власти Бразилии и президент страны Луис Инасиу Лула да Силва намерены организовать визит Путина на саммит G20, несмотря на существующий ордер МУС в Гааге на «арест» российского лидера. Согласно Римскому статуту, основополагающему документу организации, страны, признающие юрисдикцию МУС, должны задерживать на своей территории лиц, подлежащих аресту по ордеру суда. Бразилия ратифицировала Римский статут.

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