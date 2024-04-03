Будда «освободил» голых радостных мужчин от службы в армии

В Таиланде мужчины начали паломничество к статуе Будды, освобождающей от армии

В Таиланде призывники начали ежегодное паломничество к статуе Будды в провинции Ангтхонг, которая, как считается, помогает избежать службы в армии. Об этом сообщает издание Thaiger.

В этом году призыв в вооруженные силы Таиланда начался 1 апреля и продлится 12 дней. Мужчинам старше 21 года, подлежащим призыву, предстоит тянуть жребий. Тем, кому достанется красная карточка, придется служить. Черная карточка освобождает от службы. Прежде чем испытать судьбу, нежелающие идти в армию посещают известные храмы в надежде на помощь сверхъестественных сил.

Статуя Будды в Ангтхонге прославилась благодаря некоему мужчине: он поклялся перед ней, что пробежит весь путь вокруг храма без одежды, если вытянет черную карточку. Когда его желание сбылось, он сдержал свое слово. С тех пор статую каждый год навещает множество радостных голых мужчин, считающих, что именно Будда освободил их от службы. Чтобы выразить свою благодарность, они, подобно своему предшественнику, бегают вокруг храма и в конце ритуала пытаются ударить по алюминиевому ведру.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обиженный прихожанин храма избил статую Будды за неисполненное желание. Мужчина быстро вошел в главный зал храма, снял с себя тапки и ударил ими главную святыню по голове.