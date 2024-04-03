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15:07, 3 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин сжег дом с бывшей женой и тестем и сел на 22 года в колонию

В Бурятии суд дал 22 года мужчине, который заживо сжег экс-жену и тестя

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

Верховный суд Бурятии приговорил к 22 годам лишения свободы 30-летнего местного жителя, который расправился с бывшей женой и тестем-инвалидом путем поджога их дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Суд установил, что днем 30 марта 2023 года пьяный мужчина решил поквитаться с экс-супругой и ее новым сожителем. Он пришел в деревянный одноэтажный многоквартирный дом и в тамбуре квартиры, где они жили, поджег одежду из легковоспламеняющегося материала, а сам скрылся. Огонь охватил всю постройку. Сожитель выпрыгнул в окно, а женщина и ее отец-инвалид заживо сгорели.

27 марта сообщалось, что в Челябинской области полиция задержала 38-летнего местного жителя, который пытался поджечь здание администрации поселка Северный из-за конфликта с женой. Он облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но ничего не получилось, поэтому несостоявшийся поджигатель ушел.

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      Любовь Ширижик
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