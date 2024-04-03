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12:52, 3 апреля 2024Культура

Бузова объяснила любовь Волочковой к алкоголю

Бузова заявила, что Волочкова может выпить для храбрости и настроения
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова объяснила любовь балерины Анастасии Волочковой к алкоголю. Об этом пишет StarHit.

В ходе шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ обсуждалась тема алкогольных напитков. Говоря о том, стоит ли принимать их «для храбрости», Бузова вспомнила Волочкову. «У нас на днях была Анастасия Волочкова, она и для храбрости, и для настроения может», — заявила телеведущая.

Ранее балерина Анастасия Волочкова ответила на вопрос об алкогольной зависимости. Танцовщица заявила, что не имеет зависимости и может обходиться без спиртного «совершенно спокойно».

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