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18:14, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Бывший российский хакер раскрыл условия жизни в тюрьме США

Бывший хакер Левашов заявил, что в камерах тюрьмы в США жили мыши

Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash

Бывший российский хакер Петр Севера Левашов, отбывавший наказание в Испании и США, раскрыл, что в камерах тюрьмы с США жили мыши. Другие условия пребывания в американской и европейской тюрьмах он раскрыл в интервью порталу «Страсти».

«Там грязь нечем убирать, в камерах мыши. Один раз мышь прыгнула мне на лицо во сне — незабываемое впечатление. Драки там есть, все-таки люди в ограниченном пространстве заперты. Конечно, там происходят всякие неприятные вещи», — высказался Левашов об американской тюрьме. При этом он отметил, что в заключении в США соблюдались права человека.

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Экс-хакер также заявил, что в тюрьме в Испании ему понравилось больше. В европейской тюрьме, раскрыл Левашов, у заключенных было больше свободы. В частности, им разрешали курить в любом месте, носить украшения, а также носить свою одежду. Кроме того, заявил он, в испанской тюрьме осужденным разрешали совершать прогулки длительностью до пяти часов в день. В США же, по словам Левашова, выходить на улицу можно было на один-два часа в неделю.

Левашова задержали в Барселоне в 2017 году по запросу Соединенных Штатов. Его обвинили в создании компьютерной сети, с помощью которой он мог контролировать сотни тысяч компьютеров. Также отмечалось, что так он мог распространять вирусы на устройства и заниматься вымогательством.

Ранее популярный блогер Амиран Сардаров, живший в США, сравнил возвращение в Россию с выходом из мест лишения свободы. Он заявил, что в Соединенных Штатах ему пришлось бы заново выстраивать жизнь, что вызывало у блогера сильный стресс.

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      Мария Большакова
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