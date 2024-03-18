Переезжавший в США блогер сравнил возвращение в Россию с выходом из тюрьмы

Блогер Сардаров сравнил возвращение из США в Россию с освобождением из тюрьмы

Популярный блогер Амиран Сардаров, известный по каналу «Дневник хача», сравнил приезд в Россию из США, где он жил некоторое время, с освобождением из тюрьмы. О попытке эмиграции он рассказал бизнесмену Александру Пименову, видео вышло на YouTube.

Сардаров заявил, что ему очень нравится бывать в США в качестве туриста. Однако когда он попытался жить в этой стране, он столкнулся с трудностями. По словам блогера, он осознавал, что ему нужно начинать жизнь с чистого листа, что вызывало у него сильный стресс.

«Очень напрягаешься по этому поводу, а потом перенапрягаешься. Возвращаешься домой так, как будто из тюрьмы вышел. Откинулся и приехал домой: "А-а-а, классно, пельмени, борщ, мама, русская речь и так далее"», — объяснил он.

Ранее Сардаров опроверг популярный миф о США. Он счел заблуждением мнение о том, что в Америке нет кумовства.

Осенью 2020 года Сардаров объявил, что переехал в Лос-Анджелес. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию. Однако впоследствии он снова на какое-то время уезжал в США. Во время пребывания в этой стране Сардаров рассказывал, что скучал по близким и по России.

