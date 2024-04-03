Раскрыта новая польза кетогенной диеты

Psychiatry Research: кетогенная диета улучшает психическое состояние людей

Ученые Стэнфордского медицинского университета раскрыли новую пользу кетогенной диеты. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Psychiatry Research, она способна улучшить состояние людей с серьезными психическими заболеваниями.

Специалисты проанализировали данные о 21 пациенте, у которых была диагностирована шизофрения или биполярное расстройство. Они принимали антипсихотические препараты и имели метаболические нарушения, выражающиеся в увеличении веса, резистентности к инсулину, гипертриглицеридемии, дислипидемии или нарушении толерантности к глюкозе.

Участникам исследования было рекомендовано соблюдать кетогенную диету, в которой примерно 10 процентов калорий приходится на углеводы, 30 процентов на белки и 60 процентов на жиры. Ученые отслеживали, насколько хорошо участники соблюдали диету, еженедельно измеряя уровень кетонов в крови. К концу исследования 14 пациентов полностью соблюдали режим, 6 — частично соблюдали режим и только 1 не соблюдал режим лечения.

После четырех месяцев кетогенной диеты участники потеряли 10 процентов массы тела, окружность их талии уменьшилась на 11 процентов, а также уменьшилось кровяное давление, индекс массы тела, триглицериды, уровень сахара в крови и резистентность к инсулину.

В среднем у добровольцев показатели психического здоровья улучшились на 31 процент, при этом три четверти группы продемонстрировали клинически значимое улучшение. В целом, участники также сообщили об улучшении сна и большей удовлетворенности жизнью.