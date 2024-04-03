СберНПФ рассказал о программе долгосрочных сбережений

В СберНПФ программу долгосрочных сбережений открыли 280 тысяч россиян

С 1 января 2024 года в России заработала новая программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволяет гражданам заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и при этом получить софинансирование со стороны государства. Ее первым оператором стал СберНПФ, который уже привлек от россиян 2,5 миллиарда рублей взносов и заключил 280 тысяч договоров в рамках программы.

Об особенностях нового инструмента для долгосрочных сбережений рассказали старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский и генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий. По их оценкам, трехлетняя программа, инициированная государством, позволяет людям с разным уровнем дохода накопить на любую долгосрочную цель — покупку недвижимости, образование детей или пенсию. Налоговые стимулы и софинансирование делают продукт привлекательнее, обеспечивая на трехлетнюю перспективу высокий уровень доходности.

Государство, со своей стороны, готово в течение этого срока софинансировать взносы граждан: для тех, у кого доход не превышает 80 тысяч рублей, будут самые заманчивые условия. Для таких участников программы взносы будут удвоены. Для граждан, чей доход составляет 80-150 тысяч, на каждый рубль государство добавит 50 копеек. При доходе выше 150 тысяч речь идет о софинансировании на уровне 25 копеек на каждый рубль. Нужно принимать во внимание, что софинансирование ограничено потолком в 36 тысяч рублей и не зависит от количества открытых счетов. Для того чтобы получить софинансирование, минимальный взнос по программе должен быть не менее 2 тысяч рублей в год.

«С начала 2024 года россияне открыли 280 тысяч договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ и вложили в них уже 2,5 миллиарда рублей. Средний взнос в программу при открытии договора составляет 8 тысяч рублей, а размер последующих пополнений находится на уровне 3,3 тысячи рублей. Еще 31 тысяча участников перевели в программу свои пенсионные накопления, общая объем таких переводов составил 6 миллиардов рублей», — отметил Руслан Вестеровский.

По его словам, работает это так: граждане вносят определенную сумму в СберНПФ, который организует инвестирование этих средств в корзину активов, обеспечивая доходность вложений и защиту от инфляции. Важно, что средства ПДС застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в размере до 2,8 миллиона рублей.

По словам Александра Зарецкого, СберНПФ в своей работе опирается на две основополагающие цели. «С одной стороны, негосударственные пенсионные фонды должны гарантировать безубыточность по своим программам. На выходе у граждан объем средств не может быть меньше, чем суммы средств, которые поступали на этот счет. Для долгосрочных сбережений самое важное — это надежность и сохранность. С другой стороны, мы стремимся к тому, чтобы защитить сбережения от инфляции. Мы стараемся на длинном горизонте превысить инфляцию, чтобы сбережения сохраняли свою стоимость. Наша стратегия такова, что до 85 процентов мы вкладываем в облигации, удерживаемых до погашения, оставшаяся часть приходится на акции, которые выступают источником высокой доходности», — пояснил эксперт.

Выяснить размер накопительной и страховой пенсии и рассчитать ее размер перед подключением к программе долгосрочных сбережений можно в приложении СберБанк Онлайн, которое запрашивает актуальные данные на Госуслугах. Получить консультацию по ПДС можно и офлайн в отделениях Сбербанка.