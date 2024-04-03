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13:50, 3 апреля 2024Силовые структуры

Двое мужчин украли у россиянки сумку с семью миллионами рублей и попали на видео

В Москве задержали 2 мужчин, выхвативших у женщины сумку с 7 миллионами рублей

В Москве двое злоумышленников 30 и 39 лет напали на женщину и украли у нее сумку с 7,5 миллиона рублей. Момент ограбления попал на видео, соответствующей записью с «Лентой.ру» поделились в столичной прокуратуре.

На кадрах видно, как женщина в черном пальто с двумя светлыми сумками рассчитывается с водителем и отходит от автомобиля. Женщина уходит из поля зрения камеры, автомобиль уезжает. Спустя несколько секунд в кадре в ту же сторону пробегают двое мужчин в черном. Далее камера наблюдения в подъезде показывает, как женщина заходит внутрь. Тут же со спины на нее нападает мужчина и выхватывает сумку с деньгами, а затем двое злоумышленников убегают с сумкой потерпевшей.

По данным следствия, преступление произошло в здании на 3-ей улице Ямского Поля. В настоящее время личности нападавших установлены, их арестовали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали мужчину, который напал в парке на 40-летнюю женщину и ограбил ее.

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      Анна Габай
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