Двоих россиян осудили за получение взрывного устройства по заданию СБУ

Суд дал 8 и 9 лет колонии 2 жителям Крыма за получение взрывчатки по заданию СБУ

В Крыму осудили двух местных жителей, которые около года назад получили взрывчатку через тайник по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

Установлено, что один из фигурантов проходил службу на территории Украины с 2001 по 2008 год и, будучи недовольным проведением специальной военной операции, поддерживал связь с действующим сотрудником. В марте 2023 года он вместе с подельником изъял взрывное устройство замедленного действия из тайника-закладки и перенес его в автомобиль. Там взрывчатку обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Мужчин задержали. Их признали виновными в незаконном приобретении, ношении и перевозке взрывного устройства, назначив наказание в виде восьми и девяти лет колонии строгого режима. Позже апелляционная инстанция снизила каждому из осужденных назначенный судом срок на два месяца, исключив признак «незаконное хранение взрывных устройств».

Ранее в Крыму задержали 42-летнего мужчину, который не захотел делить имущество с бывшей женой и вместе со своей матерью нанял для нее киллера.

