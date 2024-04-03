Экс-полковник СБУ Стариков: летом Украину ждут серьезные стратегические бои

Летом 2024 года Украину ждут серьезные бои, которые будут решать вопросы оперативно-стратегического уровня. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Кампания, которая будет летом. Нас ожидают очень серьезные бои, которые в принципе будут решать вопросы уже оперативно-стратегического уровня», — рассказал он.

По словам Старикова, украинские чиновники и СМИ искажают информацию о происходящем на фронте и положении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за этого власти западных стран получают искаженные донесения от своих военных атташе, и руководство США и Европейского союза убеждается в том, что Украине больше не нужно оружие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался называть количество людей, которых планирует мобилизовать Киев. При этом он отметил, что это число будет меньше 500 тысяч, о которых говорил Генеральный штаб ВСУ