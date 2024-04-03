Зеленский отказался называть число необходимых ВСУ мобилизованных украинцев

Зеленский отказался называть число людей, которых призовут в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос, какое количество украинцев планируется призвать в ближайшее время в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

Об этом украинский лидер сообщил на встрече со своим финским коллегой Александром Стуббом, который посетил Киев для подписания двустороннего соглашения о безопасности.

«Что касается количества, сколько будет мобилизовано, то пока я не готов вам этого сказать», — сообщил политик, добавив, что нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек, как того ранее требовал Генеральный штаб ВСУ.

О снижении необходимого количества требуемых для армии военнослужащих ранее говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, цифра была уменьшена после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава подразделений.

