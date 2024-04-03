Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:35, 3 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский отказался называть число необходимых ВСУ мобилизованных украинцев

Зеленский отказался называть число людей, которых призовут в ближайшее время

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос, какое количество украинцев планируется призвать в ближайшее время в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

Об этом украинский лидер сообщил на встрече со своим финским коллегой Александром Стуббом, который посетил Киев для подписания двустороннего соглашения о безопасности.

«Что касается количества, сколько будет мобилизовано, то пока я не готов вам этого сказать», — сообщил политик, добавив, что нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек, как того ранее требовал Генеральный штаб ВСУ.

О снижении необходимого количества требуемых для армии военнослужащих ранее говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, цифра была уменьшена после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава подразделений.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В России анонсировали налоговую реформу. Для чего она нужна?

      Путин дал поручения по оказанию помощи людям в зоне паводков

      Женщина обратилась в больницу с жалобой на кашель и узнала о тяжелом диагнозе

      Украина получит миллионы евро от Финляндии

      В зоне СВО испытали российский «Тетраэдр»

      Мировые звезды выступили против искусственного интеллекта в музыке

      Китай обвинили в попытке подкупить Мальдивы 1500 тоннами питьевой воды

      Российские войска продвинулись на трех направлениях в зоне спецоперации

      Мишустин заявил об опасности из-за изменения правил ЕГЭ

      В горах популярного российского курорта зацвела сакура

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше