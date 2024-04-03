Экс-супругу Федора Бондарчука заметили с сумкой за миллионы рублей

Телезвезду Светлану Бондарчук заметили с сумкой Hermes Birkin за миллионы рублей

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук появилась на публике с сумкой за несколько миллионов рублей. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летнюю экс-супругу Федора Бондарчука заметили с сумкой Hermes Birkin, стоимость которой начинается от 1,5 миллиона рублей и варьируется до десятков миллионов рублей в зависимости от модели. Знаменитость позировала перед фотографом в кожаном костюме, который состоял из юбки и жакета. Образ дополнял серый свитер и разноцветный платок.

При этом волосы телезвезда распустила, а из аксессуаров она предпочла солнцезащитные очки. В качестве обуви она выбрала черные босоножки на шпильке.

Ранее Светлана Бондарчук обнаружила в доме необычного соседа. Телеведущая убеждена, что рядом с ней поселился домовой.