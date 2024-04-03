Экс-ведущая «Орла и решки» пожаловалась на трудности работы в проекте

Астровская заявила, что работа в «Орле и решке» негативно влияла на ее отношения

Экс-ведущая шоу «Орел и решка» Алина Астровская пожаловалась на трудности работы в проекте. В YouTube-шоу «Света вокруг света» она заявила, что рабочие поездки негативно влияли на ее отношения с будущим на тот момент мужем, бывшим ведущим «Орла и решки» Антоном Лаврентьевым.

«Допустим, вечер созвона: "Как дела?". "Я летала на вертолете, потом трогала ламу, потом пробовала желудок козы. У меня столько событий произошло за сегодняшний день". "А ты что?". "А я поел"», — вспомнила она беседы с будущим супругом на расстоянии. По ее словам, они с Лаврентьевым стали проводить мало времени из-за ее работы. «Ему было очень дискомфортно», — отметила телеведущая.

Из-за работы в «Орле и решке», как рассказала Астровская, их отношения стали напряженными. «Мы справились, мы тут же поняли, что нам нужна какая-то помощь, мы взяли ментора, психолога», — заключила она.

Ранее Астровская рассказала, как однажды участвовала в 56-часовых съемках «Орла и решки» в Мексике. Ведущая пожаловалась, что после съемок в Мексике у нее была бессонница.

Антон Лаврентьев и Алина Астровская поженились в 2021 году после трех лет отношений. Об их романе стало известно в 2019 году.

«Орел и решка» — популярная передача о путешествиях. Премьерный показ проекта состоялся в 2011 году. Впоследствии права на демонстрацию шоу приобрели российские каналы, в том числе и «Пятница!». Лаврентьев вел программу «Орел и решка» в 2014 году, Астровская — в 2018.