Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:30, 3 апреля 2024Силовые структуры

Еще один фигурант обжаловал свой арест по делу о теракте в «Крокусе»

Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Речь идет о Диловаре Исломове. 2 апреля в суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил Исломов обвиняются по статье 205 УК РФ («Теракт»). По версии следствия, они оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались преступники после нападения. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал ее.

Мосгорсуд назначил на 3 апреля рассмотрение апелляционной жалобы Исроила Исломова. Также арест обжаловал Алишер Касимов, который сдал квартиру одному из исполнителей теракта — Шамсутдину Фаридуни (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта, перед началом выступления группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, а затем подожгли помещение.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

      В трофейных беспилотниках ВСУ обнаружили скрытые радиомаяки-ловушки

      Виктория Боня показала фигуру в купальнике и раскрыла свой вес после похудения

      Матвиенко высказалась о наказании для террористов из «Крокуса»

      Число пострадавших при первой с начала СВО атаки БПЛА на Татарстан снова выросло

      Назван простой способ убрать запах еды из пластикового контейнера

      Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 114 лет

      Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

      США забеспокоились из-за принятого в Киргизии закона

      Названы главные причины осложнений после пластических операций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше