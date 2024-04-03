Еще один фигурант обжаловал свой арест по делу о теракте в «Крокусе»

Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по делу о теракте в «Крокусе»

Третий член семьи Исломовых обжаловал свой арест по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Речь идет о Диловаре Исломове. 2 апреля в суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил Исломов обвиняются по статье 205 УК РФ («Теракт»). По версии следствия, они оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались преступники после нападения. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал ее.

Мосгорсуд назначил на 3 апреля рассмотрение апелляционной жалобы Исроила Исломова. Также арест обжаловал Алишер Касимов, который сдал квартиру одному из исполнителей теракта — Шамсутдину Фаридуни (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта, перед началом выступления группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, а затем подожгли помещение.