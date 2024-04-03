Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 3 апреля 2024Силовые структуры

Задавивший россиянина и полицейского бывший вратарь взят под стражу

На Ставрополье суд арестовал экс-вратаря Фишяна, насмерть сбившего двух человек

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Ставрополье суд взял под стражу бывшего вратаря юношеской сборной Армении Армена Фишяна, задавившего двух человек, которые не выжили от полученных травм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-спортсмен арестован по ходатайству следователя. Возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения с оставлением места ДТП»).

По данным следствия, 23 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Андроповском округе водитель внедорожника совершил наезд на патрульный автомобиль, который стоял на островке безопасности. В момент ДТП в салоне был инспектор ДПС и водитель машины LADA. Они получили несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Водитель внедорожника с места ДТП скрылся, но его поймали на въезде в Минеральные Воды.

28 марта сообщалось, что в деревне Синьково в Подмосковье 18-летний студент техникума снес трех школьников, которые пересекали пешеходный переход. Мальчики получили множественные переломы, один из них впал в кому. Пострадавших госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

      Израиль лишил Польшу лицензии на программное обеспечение для спецслужб

      В парламенте Петербурга перекличку начали с упоминания о новом иноагенте

      В России высказались о предупреждении США о конкретной цели теракта в Москве

      Женщина родила двойняшек с разницей в 22 дня

      В Грузии вернутся к рассмотрению скандального закона об иноагентах

      В России подорожала импортная электроника

      Задавивший россиянина и полицейского бывший вратарь взят под стражу

      На Украине пригрозили снова атаковать Крымский мост

      Российский снайпер победил в дуэли двух солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше