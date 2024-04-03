Задавивший россиянина и полицейского бывший вратарь взят под стражу

На Ставрополье суд арестовал экс-вратаря Фишяна, насмерть сбившего двух человек

На Ставрополье суд взял под стражу бывшего вратаря юношеской сборной Армении Армена Фишяна, задавившего двух человек, которые не выжили от полученных травм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-спортсмен арестован по ходатайству следователя. Возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения с оставлением места ДТП»).

По данным следствия, 23 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Андроповском округе водитель внедорожника совершил наезд на патрульный автомобиль, который стоял на островке безопасности. В момент ДТП в салоне был инспектор ДПС и водитель машины LADA. Они получили несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Водитель внедорожника с места ДТП скрылся, но его поймали на въезде в Минеральные Воды.

28 марта сообщалось, что в деревне Синьково в Подмосковье 18-летний студент техникума снес трех школьников, которые пересекали пешеходный переход. Мальчики получили множественные переломы, один из них впал в кому. Пострадавших госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.