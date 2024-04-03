Россиянам назвали три новые схемы мошенников после теракта в «Крокусе»

Эксперт по безопасности Власов: мошенники стали использовать теракт для наживы

Мошенники стали использовать тему теракта в «Крокусе» для наживы и кражи денег у россиян. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов. Он назвал три схемы, с помощью которых злоумышленники выманивают сбережения у своих жертв.

«Первое и самое главное — звонки, рассылки по социальным сетям, по мессенджерам, по электронным почтам по сбору денег для пострадавших. Мошенники сразу сориентировались и пишут: "давайте поможем, давайте соберем деньги". Уже по разным оценкам от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей они у россиян, пользуясь таким глобальным сочувствием к этой катастрофе, собрали», — сказал он.

Ничего нового, только новый повод — трагедия в «Крокусе». Именно в этом вся проблема — пользуются сочувствием нормального человека к произошедшей трагедии и выманивают из него деньги Александр Власов эксперт в области безопасности

Еще два способа связаны с тем, когда мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или других организаций и ведомств.

«Второе — в "Крокусе" произошла трагедия, ФСБ проверяет номера мобильных телефонов, подтвердите, что это именно ваш телефон. А дальше по обычной схеме — мы сейчас вам пришлем код подтверждения, пожалуйста, отправьте его нам. Получается, что вы отдаете управление своим телефоном мошенникам. Третье — вам звонит "майор" полиции, "сотрудник" Центрального банка [со словами, что] мы сейчас проверяем, ищем злоумышленников, помогите, пожалуйста, поймать террористов, снимите пять миллионов рублей со своего счета, выкиньте их со своего балкона, мы их вам вернем», — добавил он.

По словам Александра Власова, следует всегда помнить, что правоохранители и представители банков не будут просить сообщить им данные и отдать деньги. Он посоветовал в таких случаях вежливо прощаться и класть трубку. Что касается помощи пострадавшим при теракте, то стоит узнавать об этом на официальных ресурсах или у местных властей.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать программы удаленного доступа для обмана жертв.