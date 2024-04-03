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15:51, 3 апреля 2024Силовые структуры

Задержанных в Дагестане боевиков арестовали на два месяца

Задержанных в ходе КТО в Дагестане боевиков арестовали на два месяца
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Махачкале суд арестовал на два месяца задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане граждан Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС.

Иностранцы будут под стражей до 1 июня. Мужчин подозревают по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и 222 («Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия») УК РФ.

По версии следствия, подозреваемые, находясь на территории России, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации.

Ранее стало известно, что боевики участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Режим КТО в Дагестане объявили 31 марта. Позже стало известно, что двое из боевиков, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности, являются выходцами из Средней Азии.

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      Варвара Митина
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