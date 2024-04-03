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18:08, 3 апреля 2024Россия

Глава российского региона подписал контракт с Минобороны и напомнил о присяге

Глава Курской области Старовойт подписал контракт с Минобороны о мобрезерве

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном резерве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Губернатор объяснил свое решение тем, что он уже возглавляет сформированную в регионе добровольную народную дружину.

«Однажды, дав присягу, мы не имеем права отступать», — сказал Старовойт. Глава региона выразил надежду, что коллеги последуют его примеру.

Согласно российскому законодательству, в контракте о пребывании в резерве закрепляются добровольность поступления гражданина в резерв, срок, в течение которого гражданин обязуется пребывать в резерве, и условия контракта о пребывании в резерве.

Ранее замглавы правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров ушел на спецоперацию. Перед отправкой в зону боевых действий чиновник прошел подготовку в Чечне. В середине марта 2024 стало известно, что он получил медаль «За боевые заслуги».

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