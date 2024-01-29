В России собравшийся на СВО чиновник рассказал о первом дне подготовки в Чечне

Вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров начал тренировки перед отправкой на СВО

Вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров рассказал о первом дне подготовки к отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО). Слова чиновника, проходящего тренировки на территории Чечни, приводит чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

По словам Мирхайдарова, приступившего к занятиям в Российском университете спецназа, он остался доволен условиями и профессионализмом инструкторов и предоставленными ему спецодеждой и питанием.

«Поэтому я для себя осознал, что принял правильное решение», — отметил чиновник. Одной из причин, по которым он решил приехать в Чечню, Мирхайдаров назвал желание служить в спецназе «Ахмат».

В свою очередь, чеченский министр сообщил, что вице-премьер Забайкалья проходит огневую подготовку под руководством опытных инструкторов, побывавших в зоне проведения спецоперации.

О намерении поехать на СВО Мирхайдаров заявил 22 января. В видеообращении он выразил уверенность в победе России.