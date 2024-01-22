Российский чиновник отправится добровольцем на СВО

Глава администрации Забайкалья Мирхайдаров отправится добровольцем на СВО

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, глава администрации региона Марат Мирхайдаров отправится добровольцем на специальную военную операцию (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ближайшие дни я вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев в батальон "Ахмат" специального назначения», — написал российский чиновник.

Он выразил уверенность в том, что спецоперация скоро закончится, а Россию ждет победа.

18 января сын главы Чечни Рамзана Кадырова, обладатель семи наград Адам Кадыров побывал на передовой специальной военной операции. Также на СВО побывали и другие сыновья Рамзана Кадырова, а также сын депутата Госдумы Андрея Гурулева и других госслужащих.

Об участии детей в СВО говорили и региональные чиновники. В частности, после начала частичной мобилизации на СВО отправился служить сын главы Крыма Сергея Аксенова Олег.