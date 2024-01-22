Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:57, 22 января 2024Россия

Российский чиновник отправится добровольцем на СВО

Глава администрации Забайкалья Мирхайдаров отправится добровольцем на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края, глава администрации региона Марат Мирхайдаров отправится добровольцем на специальную военную операцию (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ближайшие дни я вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев в батальон "Ахмат" специального назначения», — написал российский чиновник.

Он выразил уверенность в том, что спецоперация скоро закончится, а Россию ждет победа.

18 января сын главы Чечни Рамзана Кадырова, обладатель семи наград Адам Кадыров побывал на передовой специальной военной операции. Также на СВО побывали и другие сыновья Рамзана Кадырова, а также сын депутата Госдумы Андрея Гурулева и других госслужащих.

Об участии детей в СВО говорили и региональные чиновники. В частности, после начала частичной мобилизации на СВО отправился служить сын главы Крыма Сергея Аксенова Олег.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кандидат в президенты США Десантис объявил о выходе из предвыборной гонки. Кто стал главным конкурентом Трампа в партии?

      Россиянин зашел в супермаркет в Грузии и удивился ценам на яйца

      На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль

      В Финляндии прошла акция против закрытия границы с Россией

      Сатирик Измайлов раскрыл размер своей пенсии

      Трамп назвал своего единственного конкурента «пробайденовским» кандидатом

      В Минобороны раскрыли детали взятия села Веселое в ДНР

      Врач перечислил последствия распространенного заболевания простаты

      Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США нашли мертвыми

      Уволенная за съемки в порно учительница назвала надоевшую просьбу фанатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше