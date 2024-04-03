Главу «Россети Северный Кавказ» заподозрили в хищении 2,8 миллиарда рублей

Главу «Дагэнерго» Мухумаева подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей

Главу одного из крупнейших холдингов «Россети», филиала Северного Кавказа — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, которого арестовали по делу о мошенничестве, заподозрили в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы. Об этом говорится на сайте Советского районного суда Махачкалы.

Сообщается, что Мухумаев занимал должность начальника управления капитального строительства компании «Дагэнерносеть», а также был гендиректором АО «ДЭРС» и являлся фактическим руководителем строительной компании «Энергопрогресс».

Махинации подозреваемый совершал совместно с другими лицами, которые входили в состав преступной организации. Всего он похитил денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа», на сумму около 2,8 миллиарда рублей.

Мухумаев стал директором «Дагэнерго» в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, а также был советником гендиректора «Россети Северный Кавказ» по электросетевому комплексу Дагестана.

Ранее стало известно о том, что в Махачкале суд арестовал на два месяца задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане граждан Таджикистана.