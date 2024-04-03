Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:26, 3 апреля 2024Мир

Главы МИД трех стран Европы призвали устранить насущные проблемы НАТО

Politico: Франция, Германия и Польша призвали устранить насущные проблемы НАТО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главы МИД Франции, Германии и Польши Стефан Сежурне, Анналена Бербок и Радослав Сикорский призвали страны Европы решить насущные проблемы НАТО и взять на себя больше ответственности за оборону. Об этом говорится в совместной статье дипломатов для газеты Politico, посвященной 75-й годовщине образования Североатлантического альянса.

«Мы, европейцы, должны устранить некоторые из самых насущных недостатков, которые стали болезненно очевидны в последние месяцы и годы: пробелы в потенциале, логистике, стандартизации и оперативной совместимости, готовности наших вооруженных сил и производственных мощностей», — подчеркнули главы внешнеполитических ведомств.

По их словам, необходимо использовать весь промышленный потенциал Европы для модернизации военного потенциала и наращивания производства. Они отметили, что достигнутые в 2024 году правительствами трех стран расходы на оборону в размере минимум двух процентов ВВП не должны быть пределом трат на вооружение.

Ранее стало известно, что Испании трудно выполнить показатели в два процента ВВП на оборону к 2029 году в рамках членства в НАТО, так как новый государственный бюджет не одобрен парламентом. Таким образом, Испания находится на дне списка членов НАТО по проценту трат на оборону, обходя только Люксембург и Бельгию.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

      Финалиста «Голоса» избили в Москве

      В трофейных беспилотниках ВСУ обнаружили скрытые радиомаяки-ловушки

      Виктория Боня показала фигуру в купальнике и раскрыла свой вес после похудения

      Матвиенко высказалась о наказании для террористов из «Крокуса»

      Число пострадавших при первой с начала СВО атаке БПЛА на Татарстан снова выросло

      Назван простой способ убрать запах еды из пластикового контейнера

      Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 114 лет

      Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

      США забеспокоились из-за принятого в Киргизии закона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше