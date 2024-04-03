Главы МИД трех стран Европы призвали устранить насущные проблемы НАТО

Politico: Франция, Германия и Польша призвали устранить насущные проблемы НАТО

Главы МИД Франции, Германии и Польши Стефан Сежурне, Анналена Бербок и Радослав Сикорский призвали страны Европы решить насущные проблемы НАТО и взять на себя больше ответственности за оборону. Об этом говорится в совместной статье дипломатов для газеты Politico, посвященной 75-й годовщине образования Североатлантического альянса.

«Мы, европейцы, должны устранить некоторые из самых насущных недостатков, которые стали болезненно очевидны в последние месяцы и годы: пробелы в потенциале, логистике, стандартизации и оперативной совместимости, готовности наших вооруженных сил и производственных мощностей», — подчеркнули главы внешнеполитических ведомств.

По их словам, необходимо использовать весь промышленный потенциал Европы для модернизации военного потенциала и наращивания производства. Они отметили, что достигнутые в 2024 году правительствами трех стран расходы на оборону в размере минимум двух процентов ВВП не должны быть пределом трат на вооружение.

Ранее стало известно, что Испании трудно выполнить показатели в два процента ВВП на оборону к 2029 году в рамках членства в НАТО, так как новый государственный бюджет не одобрен парламентом. Таким образом, Испания находится на дне списка членов НАТО по проценту трат на оборону, обходя только Люксембург и Бельгию.