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09:22, 3 апреля 2024Наука и техника

Раскрыта причина аномального града

Geophysical Research Letters: аномальный град вызван морскими волнами тепла

Фото: Unsplash

Ученые Университета Вальядолида в Испании раскрыли причину аномально крупного града диаметром в 12 сантиметров, наблюдавшегося 30 августа 2022 года в Жироне. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Команда обнаружила, что летом 2022 года, когда температура поверхности моря повысилась в среднем на рекордные 3,27 градуса Цельсия в течение шести недель, атмосферная конвективная энергия также достигла беспрецедентного уровня. Это, наряду с влажными воздушными массами, вызвало развитие суперячейки — крупного грозового облака с вращающимися восходящими потоками.

Ученые также проанализировали наборы данных о более чем 280 зафиксированных суперячеек за период от 2011 до 2022 года. 57 из них порождали крупные градины (диаметр более пяти сантиметров), а четыре — гигантские градины (более 10 сантиметров). Была построена модель для учета влияния волн тепла из Средиземного моря.

Исследователи выявили, что крупному граду способствуют морские тепловые волны и, в частности, такие условия, как увеличение конвективной энергии и сильные восходящие потоки. Тепловые волны, в свою очередь, возникают все чаще из-за антропогенного повышения температуры, вызванного углекислым газом.

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      Александр Еникеев
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