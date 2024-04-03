Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:17, 2 апреля 2024Моя страна

Россиянка собрала коллекцию новогодних игрушек и попала в книгу рекордов

Жительница Ханты-Мансийска попала в книгу рекордов благодаря коллекции игрушек

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россиянка из Ханты-Мансийска собрала необычную коллекцию новогодних игрушек и попала в книгу рекордов России. Об этом сообщает Ura.ru.

Уточняется, что Наталья Янчева собрала более 200 елочных игрушек на тему 58 различных сказок и мультфильмов. Ее проект направлен на приобщение детей к чтению и популяризацию народного творчества. Кроме того, он помогает взрослым вернуться в детство.

«Музей Рождества — это социальный проект, где все гости могут бесплатно познакомиться с коллекцией елочных игрушек», — указывается на сайте рекордов России.

Ранее в апреле в Тюмени прошло соревнование по необычной игре в шахматы, где россияне поставили новый рекорд — они сыграли десятиминутную партию в ледяной воде.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в «Крокусе». Что он рассказал о расследовании?

      Названы величайшие игры всех времен

      «Динамо» вышло в следующий этап Кубка России

      Стало известно о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино

      В России призвали бороться с «хищничеством» застройщиков

      Медведев заявил о «страхе в глазах америкосов» после авиаудара Израиля по Сирии

      Банда кабанов удивила россиян

      Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой

      Двое россиян притащили пьяного друга по трапу в самолет и попали на видео

      В России произошел сбой в работе Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше