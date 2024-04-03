Россиянка собрала коллекцию новогодних игрушек и попала в книгу рекордов

Жительница Ханты-Мансийска попала в книгу рекордов благодаря коллекции игрушек

Россиянка из Ханты-Мансийска собрала необычную коллекцию новогодних игрушек и попала в книгу рекордов России. Об этом сообщает Ura.ru.

Уточняется, что Наталья Янчева собрала более 200 елочных игрушек на тему 58 различных сказок и мультфильмов. Ее проект направлен на приобщение детей к чтению и популяризацию народного творчества. Кроме того, он помогает взрослым вернуться в детство.

«Музей Рождества — это социальный проект, где все гости могут бесплатно познакомиться с коллекцией елочных игрушек», — указывается на сайте рекордов России.

Ранее в апреле в Тюмени прошло соревнование по необычной игре в шахматы, где россияне поставили новый рекорд — они сыграли десятиминутную партию в ледяной воде.