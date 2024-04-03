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12:27, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Информация о критическом уроне НПЗ в Нижнекамске не нашла подтверждения

Сообщения о критическом уроне НПЗ в Нижнекамске не подтвердились

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Информация о том, что украинские дроны нанесли критический ущерб нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Нижнекамске, не нашли подтверждения.

В украинских Telegram-каналах появились публикации, в которых говорится, что украинские дроны атаковали НПЗ компании «Танеко» в Нижнекамске. «Удар пришелся на основную нефтеперегонную установку. При этом Россия еще не восстановила производство топлива после предыдущих ударов по НПЗ и сейчас перебивается белорусскими поставками», — говорится в сообщении.

Авторы публикаций также утверждают, что Россия из-за атак ВСУ столкнулась с резким ростом цен на дизель.

Утром 2 апреля правительство Татарстана сообщило об атаке ВСУ на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. При этом уточнялось, что серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин рассказал, что целью БПЛА был расположенный в городе нефтеперерабатывающий завод. Беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны, что не повлекло никаких последствий на земле, подчеркнул он.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что сейчас на российском рынке ситуация с топливом стабильная: как с ценами, так и с предложением. «Ситуация стабильная на рынке нефтепродуктов. Все меры, которые были приняты в последнее время правительством, обеспечивают стабильное снабжение рынка, стабильную ситуацию по ценам», — отмечал он.

Информация о сильном повреждении НПЗ в Нижнекамске не получила распространения среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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