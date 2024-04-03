Израиль назвал целью удара по Дамаску соседнее с иранским консульством здание

Посол Израиля Гальперин: целью удара было соседнее с консульством здание

Целью авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску было соседнее здание, а не консульство Ирана. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин, передает РБК.

«Единственное, что я могу сказать, — это то, что это не было ни посольство, ни консульство. Это было здание рядом», — рассказала дипломат.

При этом Гальперин отказалась комментировать ситуацию вокруг самого удара по консульству исламской республики.

Ранее Гальперин не исключила риска провокаций со стороны Ирана в отношении израильских диппредставительств после атаки в Дамаске. Она подчеркнула, что израильские дипломаты всегда находятся под угрозой.