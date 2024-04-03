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13:34, 3 апреля 2024Мир

Посол Израиля допустила ответный удар Ирана на израильские диппредставительства

Посол Гальперин допустила ответный удар Ирана на диппредставительства Израиля

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Нельзя исключать риск провокаций Ирана в отношении израильских диппредставительств после атаки в Дамаске. Возможность ответных ударов иранской стороны допустила посол Израиля в России Симона Гальперин, сообщает ТАСС.

«Угроза для израильских дипломатов есть в настоящее время, была и будет», — объяснила она. Посол также уточнила, что удар израильских Военно-воздушных сил поразил не само консульство Ирана в Сирии, а здание поблизости от него.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан потребовал от Совбеза ООН адекватной и четкой реакции на удар Израиля по консульству Ирана в столице Сирии. Он напомнил, что ООН несет ответственность за поддержание мира и безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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