Посол Израиля допустила ответный удар Ирана на израильские диппредставительства

Посол Гальперин допустила ответный удар Ирана на диппредставительства Израиля

Нельзя исключать риск провокаций Ирана в отношении израильских диппредставительств после атаки в Дамаске. Возможность ответных ударов иранской стороны допустила посол Израиля в России Симона Гальперин, сообщает ТАСС.

«Угроза для израильских дипломатов есть в настоящее время, была и будет», — объяснила она. Посол также уточнила, что удар израильских Военно-воздушных сил поразил не само консульство Ирана в Сирии, а здание поблизости от него.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан потребовал от Совбеза ООН адекватной и четкой реакции на удар Израиля по консульству Ирана в столице Сирии. Он напомнил, что ООН несет ответственность за поддержание мира и безопасности.