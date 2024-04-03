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21:48, 3 апреля 2024Россия

Кадыров призвал чиновников оплатить долги чеченцев в магазинах

Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей республики в магазинах. Об инициативе он рассказал в своем видеообращении в Telegram.

Как отметил глава региона, многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товары в долг. «Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», — подчеркнул Кадыров.

Он напомнил, что в Чечне распространена практика, когда товары покупают «под тетрадь». Жители таким образом берут в долг продукты питания в небольших магазинах. Он призвал чиновников помочь чеченцам в месяц Рамадан.

Ранее Кадыров заявил, что у чеченцев никогда не было независимости и своего государства. Он отметил, что народ всегда боролся за право соблюдать ислам и за сохранение кодекса чеченца.

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      Марина Совина
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