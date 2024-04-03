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14:48, 3 апреля 2024Экономика

Каждый третий россиянин предпочел отечественный автомобиль иномарке

ВЦИОМ: 33 процента россиян предпочли бы купить автомобиль российской марки

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Каждый третий россиянин (33 процента) заявил, что предпочел бы купить автомобиль отечественного бренда при возможности выбрать машину любой страны производства. Об этом со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ пишет агентство «Прайм».

Участникам исследования предлагали представить, что на российском авторынке свободно можно приобрести авто любой марки из разных стран. Самым популярным среди граждан страны стал выбор в пользу японской иномарки (36 процентов), в топ-3 также вошли немецкие автомобили — их выбрали бы 32 процента респондентов.

При этом 71 процент россиян не собирается покупать личный автомобиль в ближайший год. Такие планы есть только у 7 процентов россиян, а рассматривают вопрос приобретения транспортного средства в период 2-3 лет еще 11 процентов опрошенных.

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Аналитики также узнали отношение россиян к китайским машинам. Позитивно относятся к автобрендам из КНР 27 процентов опрошенных, при этом почти столько же граждан признались в негативном отношении к ним (26 процентов). Среди сильных сторон китайских авто респонденты выделили их доступность (25 процентов), технологичность (13 процентов), а также внешний вид, качество и комфорт (по 10 процентов).

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 24 марта 2024 года. Участниками исследования стали 1600 человек старше 18 лет со всей России.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России подскочили на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитической компании ППК, за первые три месяца года было реализовано 328,9 тысячи штук таких машин. Из них 145,6 тысячи легковушек было продано на отечественном авторынке в марте — в годовом выражении рост составил 7 процентов.

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