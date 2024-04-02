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14:19, 2 апреля 2024Экономика

В России подскочили продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале выросли на 86 %

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В первом квартале 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России подскочили на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ пишет агентство «Прайм».

По данным аналитической компании ППК, за первые три месяца года было реализовано 328,9 тысячи штук таких машин. Из них 145,6 тысячи легковушек было продано на отечественном авторынке в марте — в годовом выражении рост составил 7 процентов.

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Суммарный объем продаж легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов за первый квартал составил 391,9 тысячи единиц (плюс 74 процента к показателю прошлого года). В ведомстве отметили, что рынок машин российского производства при этом превысил 167 тысяч штук, что на 31 процента выше результата за первые три месяца 2023 года.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что продажи автомобилей компании в России в марте 2024 года почти удвоились, прибавив 83,6 процента в годовом выражении — до 42,8 тысячи машин. Показатель стал наивысшим для автопроизводителя за последние 11 лет. При этом месяц к месяцу объем проданных «АвтоВАЗом» машин увеличился более чем в полтора раза, на 53,6 процента.

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