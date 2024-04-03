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16:52, 3 апреля 2024Мир

Китай обвинили в попытке подкупить Мальдивы 1500 тоннами питьевой воды

Newsweek: Китай обвинили в подкупе Мальдив 1500 тоннами питьевой воды

Фото: Martin Moxter / Globallookpress.com

Китай пытался подкупить Мальдивы, пожертвовав островному государству 1500 тонн питьевой воды. В попытке подкупа КНР обвинили мальдивцы, сообщает Newsweek.

Государственная телерадиокомпания Мальдивских островов Public Service Media 27 марта заявила, что Тибетский автономный район Китая Сицзан предоставил Мальдивам щедрое пожертвование в размере 1500 тонн питьевой воды, направленное на решение проблемы нехватки воды на островах. Однако некоторые пользователи социальных сетей утверждали, что пожертвование Китая предназначалось для личного пользования президента государства Мохамеда Муиззу.

«Об этом не было объявлено официально, потому что Муиззу хотел использовать это в Muleeaage [официальной резиденции президента Мальдивских островов]», — написал один пользователь в X.

Министерство иностранных дел Мальдивских Островов опровергло эти обвинения, отметив, что питьевая вода была пожертвована председателем Тибетского автономного района Ян Цзиньхаем, а не подарена главе государства.

«Пожертвование бутилированной воды, произведенной в нетронутых горах автономного района Сицзан, означает жест солидарности и поддержки Мальдивам со стороны Китая в трудные времена», — подчеркнули в Public Service Media.

Как уточняет издание, Муиззу пришел к власти в прошлом году и все чаще занимает прокитайскую позицию, ослабляя традиционные связи Мальдивских островов с Индией. США также обратили внимание на растущее влияние Пекина на Мальдивах, расположенных на важнейших водных путях, соединяющих Индийский океан с Ближним Востоком и Африкой.

Ранее мальдивские власти призвали Индию вывести своих военнослужащих с территории страны до 15 марта. На Мальдивских островах располагались 88 индийских военнослужащих.

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      Виктория Кондратьева
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