Мальдивы призвали Индию вывести своих военных с территории островов до 15 марта

India TV: власти Мальдив призвали Индию вывести своих военнослужащих до 15 марта

Власти Мальдивских островов призвали правительство Индии вывести с территории страны своих военных до 15 марта. Эту информацию передает телеканал India TV.

«По данным нескольких мальдивских СМИ, в том числе Dhauru Maldives Media, официальные лица обсудили присутствие индийских военнослужащих в стране и попросили Нью-Дели вывести свои войска к 15 марта», — сообщают журналисты телеканала.

Стало известно, что с этой просьбой власти островов обратились к Нью-Дели во время встречи официальных представителей Высшей комиссии Индии на Мальдивах в министерстве иностранных дел в Мале.

Также отмечается, что президент Мальдив Мохамед Муиззу ранее уже объявил, что договоренности с правительством Нью-Дели о выводе расположенных на территории островов 88 военнослужащих были достигнуты.

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