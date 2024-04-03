Командир «Ахмата» рассказал о просьбах бойцов ВСУ о российском гражданстве

Командир «Ахмата» Алаудинов: некоторые бойцы ВСУ просят гражданство России

Некоторые взятые в плен в зоне специальной военной операции (СВО) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят российское гражданство. Об этом рассказал РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, один из пленных украинских военных — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии — уже получил российский паспорт.

«У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен. В скором времени они тоже станут гражданами Российской Федерации», — добавил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван попросил у президента России Владимира Путина российское гражданство. По его словам, в этом случае он бы с удовольствием принял участие в выборном процессе в стране.