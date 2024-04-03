Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:48, 3 апреля 2024Россия

Командир «Ахмата» рассказал о просьбах бойцов ВСУ о российском гражданстве

Командир «Ахмата» Алаудинов: некоторые бойцы ВСУ просят гражданство России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Некоторые взятые в плен в зоне специальной военной операции (СВО) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят российское гражданство. Об этом рассказал РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, один из пленных украинских военных — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии — уже получил российский паспорт.

«У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен. В скором времени они тоже станут гражданами Российской Федерации», — добавил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван попросил у президента России Владимира Путина российское гражданство. По его словам, в этом случае он бы с удовольствием принял участие в выборном процессе в стране.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сильнейшее за 25 лет землетрясение произошло близ Тайваня. Цунами достигло Японии, в Китае наивысший уровень опасности

      Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после обрушения на руднике «Пионер»

      В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель

      СКР занялся расследованием преступления ВСУ против жителей Белгородской области

      Порномодель рассказала об огромных заработках на унижении пенисов клиентов

      Россиянка приготовила салат на Пасху и восхитила итальянцев

      Очевидец рассказал о допросах соседей российского летчика-перебежчика

      Мать одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся горем

      На Тайване после мощного землетрясения обрушилось здание завода

      21-летнего россиянина обвинили в реабилитации нацизма из-за выложенного видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше