Кулеба пожаловался на отсутствие у Запада желания делиться с Киевом ЗРК Patriot

Кулеба пожаловался, что Запад не делится с Украиной даже несколькими ЗРК Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что при наличии у западных государств более сотни зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot они не изъявляют желание передать Киеву хотя бы несколько из них. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

«Партнеры предоставили нам свои различные системы [ПВО], мы это ценим, но этого просто недостаточно, учитывая масштабы войны», — заявил он.

Глава МИД уточнил, что в арсеналах партнеров Киева имеется более 100 систем Patriot, но они не готовы поделиться даже минимальным количеством в пять-семь ЗРК, в которых нуждается Украина.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы (ВС) России наносят массированные удары по стратегическим объектам страны, назвав ситуацию с противовоздушной обороной (ПВО) критической.