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19:39, 3 апреля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о массированных ударах России

Генерал ВСУ Кривонос: РФ наносит массированные удары по стратегическим объектам

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированные удары по стратегическим объектам Украины. Об этом заявил генерал Вооруженных сил страны (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, его цитирует РИА Новости.

Кривонос назвал ситуацию с противовоздушной обороной (ПВО) критической. «О ней думают все, кто сейчас находится на территории Украины. Для меня понятно, что мы не обратили нужного внимания на развертывание более мощной системы ПВО», — рассказал он.

Отставной генерал ВСУ подчеркнул, что ВС России накопили достаточно ресурсов для нанесения массированных ударов по стратегически важным целям в подконтрольных Украине областях. Как он отметил, система ПВО республики не может справиться с этим.

Ранее Кривонос заявил, что ВС РФ системно поражают украинские предприятия. По его словам, ВСУ нужно больше систем ПВО и боеприпасов для исправления ситуации. Помимо этого, он указал на ошибки украинского военного командования.

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      Кристина Есикова
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