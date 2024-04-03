На Украине рассказали о массированных ударах России

Генерал ВСУ Кривонос: РФ наносит массированные удары по стратегическим объектам

Вооруженные силы (ВС) России наносят массированные удары по стратегическим объектам Украины. Об этом заявил генерал Вооруженных сил страны (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, его цитирует РИА Новости.

Кривонос назвал ситуацию с противовоздушной обороной (ПВО) критической. «О ней думают все, кто сейчас находится на территории Украины. Для меня понятно, что мы не обратили нужного внимания на развертывание более мощной системы ПВО», — рассказал он.

Отставной генерал ВСУ подчеркнул, что ВС России накопили достаточно ресурсов для нанесения массированных ударов по стратегически важным целям в подконтрольных Украине областях. Как он отметил, система ПВО республики не может справиться с этим.

Ранее Кривонос заявил, что ВС РФ системно поражают украинские предприятия. По его словам, ВСУ нужно больше систем ПВО и боеприпасов для исправления ситуации. Помимо этого, он указал на ошибки украинского военного командования.