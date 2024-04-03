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12:43, 3 апреля 2024Ценности

Культовое платье Мэрилин Монро продали на аукционе почти за 30 миллионов рублей

Платье Монро продали на аукционе Julien's Auctions почти за 30 миллионов рублей

Фото: PA Images / Getty Images

Аукционный дом Julien's Auctions продал культовую вещь американской актрисы и модели Мэрилин Монро по рекордной цене. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о розовом шелковом платье итальянского бренда Pucci, украшенном тонким поясом с хрустальными кисточками. Отмечается, что данный предмет из гардероба Монро ушел с молотка за 325 тысяч долларов (почти 30 миллионов рублей).

Помимо роскошного платья голливудской звезды, на аукционе были представлены совместная фотография с ее мужем, бейсболистом Джо Ди Маджо, за 16,2 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей), а также сценарий недоснятого фильма «Что-то должно случиться» режиссера Джорджа Кьюкора. Стоимость второго лота составила 57,1 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей). К нему прилагались рукописные заметки Монро за 25,4 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей).

В декабре 2023 года сообщалось, что платье принцессы Дианы ушло с молотка на аукционе Julien’s Auctions за рекордную в истории торгов сумму. Тогда речь шла о черном бархатном платье бренда Jacques Azagury с вышивкой в виде звезд синего цвета, в котором мать принцев Уильяма и Гарри появлялась на публике два раза.

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      Мария Винар
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