Культовое платье Мэрилин Монро продали на аукционе почти за 30 миллионов рублей

Платье Монро продали на аукционе Julien's Auctions почти за 30 миллионов рублей

Аукционный дом Julien's Auctions продал культовую вещь американской актрисы и модели Мэрилин Монро по рекордной цене. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о розовом шелковом платье итальянского бренда Pucci, украшенном тонким поясом с хрустальными кисточками. Отмечается, что данный предмет из гардероба Монро ушел с молотка за 325 тысяч долларов (почти 30 миллионов рублей).

Помимо роскошного платья голливудской звезды, на аукционе были представлены совместная фотография с ее мужем, бейсболистом Джо Ди Маджо, за 16,2 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей), а также сценарий недоснятого фильма «Что-то должно случиться» режиссера Джорджа Кьюкора. Стоимость второго лота составила 57,1 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей). К нему прилагались рукописные заметки Монро за 25,4 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей).

В декабре 2023 года сообщалось, что платье принцессы Дианы ушло с молотка на аукционе Julien’s Auctions за рекордную в истории торгов сумму. Тогда речь шла о черном бархатном платье бренда Jacques Azagury с вышивкой в виде звезд синего цвета, в котором мать принцев Уильяма и Гарри появлялась на публике два раза.