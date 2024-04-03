Финалиста «Голоса» избили в Москве

Финалиста шоу «Голос» Бубнара госпитализировали в Москве с ушибом головы

Финалиста шестого сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале Ладислава Бубнара избили в Москве. Об этом сообщает Shot.

Уточняется, что Бубнара госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с ушибом головы и растяжением связок шейного отдела. По информации издания, певец сам вызвал скорую и заявил медикам, что его побил знакомый. Полиция проводит проверку.

Как отмечает Mash, после оказания помощи звезду телепроекта отпустили домой. Инцидент произошел 1 апреля.

Ранее сообщалось, что участника шоу «Голос» Георгия Литуева обманули на десятки тысяч рублей. Певец приобрел умные часы Apple, однако вместо гаджета ему доставили в посылке еду.

Ладислав Бубнар — исполнитель из Чехии. Участвовал в шестом сезоне «Голоса», который транслировался в 2017 году. В проекте был в составе команды певицы Пелагеи.