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10:52, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Финалиста «Голоса» избили в Москве

Финалиста шоу «Голос» Бубнара госпитализировали в Москве с ушибом головы
Ладислав Бубнар

Ладислав Бубнар. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Финалиста шестого сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале Ладислава Бубнара избили в Москве. Об этом сообщает Shot.

Уточняется, что Бубнара госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с ушибом головы и растяжением связок шейного отдела. По информации издания, певец сам вызвал скорую и заявил медикам, что его побил знакомый. Полиция проводит проверку.

Как отмечает Mash, после оказания помощи звезду телепроекта отпустили домой. Инцидент произошел 1 апреля.

Ранее сообщалось, что участника шоу «Голос» Георгия Литуева обманули на десятки тысяч рублей. Певец приобрел умные часы Apple, однако вместо гаджета ему доставили в посылке еду.

Ладислав Бубнар — исполнитель из Чехии. Участвовал в шестом сезоне «Голоса», который транслировался в 2017 году. В проекте был в составе команды певицы Пелагеи.

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      Олег Давыдов
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