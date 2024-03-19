Участника шоу «Голос» обманули на десятки тысяч рублей

Участнику «Голоса» Литуеву в коробку от часов Apple Watch положили еду

Участник музыкального шоу «Голос» на Первом канале Георгий Литуев столкнулся с обманом на десятки тысяч рублей. Как сообщает Mash в Telegram, в коробку от умных часов Apple ему положили еду.

Сообщается, что Литуев приобрел часы Apple Watch Ultra 2 через маркетплейс Wildberries 6 марта. За гаджет он отдал 86 тысяч рублей. В материале отмечается, что он сделал заказ у официального поставщика.

Когда Литуев пришел в пункт выдачи заказов и проверил посылку, выяснилось, что вместо часов в коробке лежала еда. Участник шоу попросил сотрудника оформить возврат товара, но тот не стал этого делать. Конкурсанту «Голоса» предложили написать жалобу. 11 марта стало известно, что маркетплейс отказал Литуеву в возврате товара.

По данным Mash, делом занялась полиция.

Ранее сообщалось, что 21-летнего участника «Голоса» Виктора Борисова задержали с наркотиками. В ночь на 14 февраля его задержали в Москве и изъяли пакет, предположительно, с запрещенным веществом.