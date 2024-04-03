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16:12, 3 апреля 2024Путешествия

Летевший в Читу пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Читу самолет сменил курс и сел в Екатеринбурге

Фото: Mark Cook / Unsplash

Летевший в Читу самолет «Уральских авиалиний» резко сменил курс и сел в другом месте по технической причине. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Москвы пассажирским лайнером 2 апреля. Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром.

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В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Екатеринбурга. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее у российской туристки выкрали около миллиона рублей из багажа на рейсе Georgian Airways из Грузии. Инцидент случился с жительницей Москвы Оксаной Ф. в ночь на 31 марта.

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      Фариза Бацазова
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