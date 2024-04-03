Летевший в Читу пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте
Летевший из Москвы в Читу самолет сменил курс и сел в Екатеринбурге
Летевший в Читу самолет «Уральских авиалиний» резко сменил курс и сел в другом месте по технической причине. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Москвы пассажирским лайнером 2 апреля. Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром.
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