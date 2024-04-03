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19:08, 3 апреля 2024Россия

Лошадь влетела в ехавший по центру российского города Мercedes и попала на видео

В Махачкале Мercedes сбил выбежавшую на дорогу лошадь

В центре Махачкалы Мercedes сбил выбежавшую на дорогу лошадь. ДТП попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как лошадь пробегает по проезжей части перед несколькими машинами и влетает в иномарку. В результате животное отбрасывает на несколько метров в сторону.

По информации авторов поста, коня спасти не удалось. Водитель Мercedes не пострадал, однако автомобилю потребуется ремонт. Кто хозяин животного и почему оно оказалось на дороге, сейчас выясняется.

В свою очередь, Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ» пишет, что всего в районе торгового центра «Миркато» на улице Шамиля гуляли две бесхозные лошади. Где находится второе животное, не уточняется.

Ранее в Башкирии женщина в распахнутом пальто выбежала на проезжую часть перед фурой, однако водитель не смог затормозить и сбил россиянку. Авария попала на видео. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

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      Константин Лысяков
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