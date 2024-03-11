Россиянка в распахнутом пальто угодила под фуру на трассе и попала на видео

В Башкирии женщина в распахнутом пальто попала под фуру на трассе М-5

В Башкирии женщина в распахнутом пальто попала под фуру на федеральной трассе М-5. Происшествие с россиянкой попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном ролике видно, как женщина выбежала на дорогу перед большегрузом и стала размахивать руками. Водитель пытался затормозить. По сведениям Mash Batash, фура направлялась в сторону Нагаево. Пострадавшую женщину с различными травмами забрала бригада скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Крестовском острове Volvo проехал по упавшему велосипедисту. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу. Ему диагностировали множественные травмы: открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, травмы груди, ушиб сердца, перелом костей таза и другие травмы. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.