В Петербурге Volvo проехал по упавшему велосипедисту

В Петербурге на Крестовском острове Volvo проехал по упавшему велосипедисту

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове Volvo проехал по упавшему велосипедисту. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, все произошло накануне днем. Велосипедист случайно угодил под колеса автомобиля. Он врезался в открытую дверь Mercedes Benz и вылетел на проезжую часть.

Удалось установить, что водитель Mercedes Benz припарковался на обочине и, не убедившись в безопасности своих действий, распахнул дверь. В нее врезался проезжающий мимо велосипедист. Он упал на дорогу, в этот момент на мужчину наехала иномарка Volvo, двигавшаяся в попутном направлении. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу.

Ему диагностировали множественные травмы: открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, травмы груди, ушиб сердца, перелом костей таза и другие травмы. Врачи оценивают состояние велосипедиста как крайне тяжелое, выяснила «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что фура подмяла под себя велосипедиста в Невском районе Петербурга.

Горожане-очевидцы допустили, что водитель большегруза не заметил вовремя человека на велосипеде. Из-за ДТП было заблокировано движение по улице Грибакиных.