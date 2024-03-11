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19:38, 11 марта 2024Силовые структуры

После ДТП с упавшим под колеса велосипедистом возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили дело после ДТП с упавшим под колеса велосипедистом
Начало событий в новости В Петербурге Volvo проехал по упавшему велосипедисту

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после ДТП с упавшим под колеса машины велосипедистом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 11 марта.

Дело возбуждено по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

Инцидент произошел днем 10 марта. Велосипедист, двигаясь по Крестовскому проспекту, врезался в открывшуюся дверь припаркованного автомобиля Mercedes-Benz, из которой в тот момент выходил 38-летний водитель. От удара потерпевший вылетел на проезжую часть, где на него наехал автомобиль Volvo, двигавшийся в попутном направлении. После аварии велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии, он не выжил.

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      Олеся Мицкевич
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