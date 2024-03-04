Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 4 марта 2024Россия

Фура подмяла под себя велосипедиста в Петербурге

78.ru: фура подмяла под себя велосипедиста в Невском районе Петербурга

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Фура подмяла под себя велосипедиста в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.

По данным телеканала, о состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Некоторые из свидетелей предположили, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Очевидцы рассказали, что пешеходные переходы в Невском районе установлены неудачно — два из них скрыты будкой. Горожане допустили, что водитель большегруза не заметил вовремя человека на велосипеде.

Из-за ДТП было заблокировано движение по улице Грибакиных.

Ранее сообщалось, что в Усть-Куте машина скорой помощи сбила ребенка на регулируемом пешеходном переходе.

После наезда водитель осмотрел школьника. Он подумал, что ребенок травм не получил и уехал.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Армия вряд ли будет использовать». Глава «Ростеха» объяснил отсутствие новейшего российского танка «Армата» на СВО

      Названы способы сохранить зубы здоровыми до старости

      В Арктической зоне сформировали батальон морпехов

      Под Москвой мигрант назвал проституткой жену бойца СВО и встретился с ее мужем

      В прокуратуре Нидерландов прокомментировали экстрадицию легионера «Спартака»

      Российский летчик голосом отвел ракету от самолета сослуживца

      Врач развеял распространенный миф о сахарном диабете

      46-летняя ведущая «Дома-2» показала фигуру в купальнике в бане

      Трамп неожиданно прокомментировал проигрыш Хейли

      Экс-супруга Федора Бондарчука обнаружила в доме необычного соседа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше